Силовики поймали женщин-террористок в Татарстане

ФСБ пресекла в Татарстане деятельность женской ячейки международной террористической организации, которая вербовала в свои ряды россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Участницы ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата. С использованием мер конспирации они устраивали собрания и вербовали в свои ряды новых членов. В ходе обысков изъято значительное количество экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Ведомство также опубликовало кадры обысков. На видео силовики выломали дверь и зашли в здание. Судя по кадрам, сопротивления спецслужбам никто не оказывал. Из помещений вывели несколько женщин. Правоохранительные органы также продемонстрировали найденную в доме экстремистскую литературу с замаскированными обложками.

Возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и расследование продолжаются.