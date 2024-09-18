Посол Ирана в Ливане лишился глаза при взрыве пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза при взрыве пейджера. Устройства со взрывчаткой были произведены в Европе под брендом тайваньской Gold Apollo. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что сейчас посол находится в больнице Тегерана. У него также пострадал второй глаз.

Взрывчатка весила от 28 до 56 граммов и находилась рядом с аккумулятором пейджеров. Пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезболлой», были ввезены в Ливан в начале этого года.

При этом три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после того, как на них пришли закодированные сообщения, передает Telegram-канал.

Стало известно, что взрывы пейджеров могут быть началом длительной военной кампании Израиля против ливанской радикальной группировки «Хезболла». Также возможно, что Израиль инициировал операцию, потому что существовало ограничение по времени на то, как долго она могла продолжать оставаться необнаруженной.

При этом количество жертв в результате взрыва пейджеров увеличилось до 11 человек. Также в результате инцидента пострадали около четырех тысяч человек, из которых 400 получили серьезные ранения.

18 сентября бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что взрыв пейджеров в Ливане создает ужасающий прецедент. По его словам, никакие слова и действия не в силах оправдать данную ситуацию.