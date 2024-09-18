Посол Ирана в Ливане лишился глаза при взрыве пейджера

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани лишился глаза при взрыве пейджера, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, пейджеры перед взрывом издавали звуковой сигнал, что побудило многих поднести устройства к лицу.

Названа возможная причина взрывов пейджеров в Ливане

Напомним, что по всей территории Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, прокатилась волна взрывов пейджеров. Сообщения о детонациях поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в их руках, карманах и сумках.