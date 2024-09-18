В Уссурийске произошел пожар в районе китайского рынка «ВаньЯнь». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Уссурийска. UssurMedia», который также опубликовал кадры, снятые очевидцами.

На видео можно заметить огромный столб черного дыма, который поднимается от места возгорания.

По данным «Восток-Медиа», сначала загорелся автомобиль, а затем пламя перекинулось на ближайшие постройки, которыми оказались склады. Утверждается, что с места пожара раздаются взрывы.

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре на парковке в Одинцово

В МЧС РФ уточнили, что огонь охватил только один склад, на котором размещены строй материалы. Площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров. Его тушат 30 спасателей при поддержке шести пожарных расчетов.

В ночь на 18 сентября пожар произошел на складе топлива в Ярославле. В результате возгорания пострадали тушившие его специалисты МЧС.

Ранее сообщалось об атаке дронов на Тверскую область, где в одном из городов в ходе налета произошел пожар.