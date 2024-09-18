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На Ставрополье порядка 2 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Порядка 2 тыс. абонентов осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения в станице Ессентукская Предгорного округа на Ставрополье.

На Ставрополье около 2 тыс. жителей остались без света
© РИА Новости

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Количество абонентов - 2 тыс. Аварийная бригада в составе трех человек работает над устранением причины", - написал он.

Станица Ессентукская - административный центр Предгорного муниципального округа Ставропольского края. На территории проживает порядка 25 тыс. человек.

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