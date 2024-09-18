Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей ₽900 тысяч и проиграл их на ставках

Боец ЧВК «Вагнер» похитил у друзей 900 тысяч рублей, поставил деньги на спорт, проиграл их и сам убедил друзей написать на него заявление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы его дела.

По данным агентства, в марте 2023 года молодой человек вернулся с работы по контракту и поселился в Москве у своего друга и его жены. Он дал другу в долг 200 тысяч рублей, купил ему на дачу плазменный телевизор за 95 тысяч рублей, а затем они вместе отправились на отдых в Ялту. Поездка обошлась в 400 тысяч рублей (кто ее оплатил, не уточняется).

Позже пара, у которой жил боец ЧВК «Вагнер», получила крупную сумму денег - 900 тысяч рублей. Молодой человек узнал, где хранились деньги, и однажды их забрал. Средства он положил на свою карту, а затем перевел в букмекерскую контору и проиграл на ставках. После этого он отправился в отдел полиции и написал явку с повинной. Затем он сам позвонил друзьям, признался в краже денег и пообещал вернуть их после того, как заключит новый контракт.

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Свой поступок молодой человек объяснил желанием приумножить бюджет друзей. В суде он полностью признал вину и раскаялся. По данным РИА Новости, в итоге он вернул всю сумму. Друзья просили не наказывать его, но суд постановил, что он должен дополнительно выплатить им полмиллиона рублей.

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