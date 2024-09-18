В Ленобласти 15 человек задержали за незаконную вырубку леса на 40 млн рублей

В Ленинградской области задержали 15 человек за незаконную вырубку лесных насаждений. Ущерб, по предварительным данным, составляет порядка 40 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В специальной операции по пресечению незаконных действий криминальной группы участвовали порядка ста сотрудников полиции. Это представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, следователи, оперативники, таможенники и Росгвардия.

Территория оцеплена полицейскими. 15 человек, которые заготавливали и транспортировали древесину, задержаны и допрошены. В офисах и их квартирах прошли обыски, изъяты документы, компьютерная техника. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ.

Организаторами незаконной вырубки леса, по предварительным данным, являются бенефициар коммерческой компании, которая специализируется на торговле строительными материалами, и его сын - генеральный директор фирмы. Они арендовали земельный участок, где вырубали лес. В поле зрения полиции попал и гендиректор лесозаготовительного предприятия, которое занималось заготовкой, транспортировкой и переработкой древесины.