В СК раскритиковали охранную систему в челябинской школе, где напали на учеников

Школу №68 в Челябинске, в которой подросток напал на сверстников с молотком, охраняли лишь формально. Об этом сообщает РИА Новости со СК по региону.

Отмечается, что пропускной режим на входе в учебное учреждение не велся должным образом. Рамка металлоискателя и турникет не были подключены.

Напомним, что утром 16 сентября в челябинской школе 13-летний ученик напал на школьников с молотком во время урока биологии. Как заявляли в Минздраве региона, пострадали три 13-летних подростка, две девочки и мальчик, а также преподаватель.

Нападавшего поместили областную психоневрологическую больницу. Как сообщали СМИ, он болен шизофренией. 18 августа стало известно о задержании заместителя директора образовательного учреждения и замглавы охранного предприятия. Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности.