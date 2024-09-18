В Западнодвинском МО Тверской области приостановили работу школ и детсадов

В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября приостановили работу детских садов и школ. Об этом сообщает ТАСС.

© РИА НОВОСТИ

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области начался пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На место выехали все экстренные службы.

Частичная эвакуация населения проводится в Тверской области из-за атаки БПЛА

В городе объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов и локализуется возникший пожар.