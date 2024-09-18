Частичная эвакуация населения проводится в Тверской области

Частичная эвакуация населения проводится в Торопце Тверской области, где ведут работу силы ПВО и локализуется пожар, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

По его словам, российские военные продолжают отражать массовую атаку БПЛА.

«Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков БПЛА в Торопце Тверской области начался пожар.