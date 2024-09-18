В Турции произошло землетрясение

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По данным специалистов, эпицентр стихии находился в 30 км к юго-востоку от города Малатья, где проживают около 441 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Седьмого сентября сообщалось, что на юге Турции произошло землетрясение. По данным специалистов, подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в провинции Адана. Его эпицентр располагался к 20 километрах в северо-востоку от города Козан.

В начале августа в Японии в районе острова Кюсю произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 7,1. Эпицентр находился неподалеку от префектуры Миядзаки, а очаг залегал на глубине 30 километров под дном океана.