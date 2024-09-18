На россиянина завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) завели дело о госизмене на жителя Комсомольска-на-Амуре за перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Хабаровскому краю.

Установлено, что задержанный перевел свои деньги с использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

Ранее суд в Севастополе приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы за госизмену. По данным ФСБ, мужчина в сентябре 2022 года связался с украинской спецслужбой и получил задание на сбор данных о передвижениях российской военной техники в Крыму. Также он передавал информацию о местонахождении интересующих украинскую разведку людей и автомобилей.