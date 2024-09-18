Пейджеры в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения по закрытым чатам.

Согласно информации SHOT, в Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы.

«Программируется такой вручную при помощи пароля... Эксперты уверяют, что массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщений, после которых устройства сдетонировали», — говорится в публикации.

При этом в Al Jazeera писали, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее.

Также в The Times of Israel заявили, что МОССАД оснастил батареи тысяч пейджеров «Хезболлы» взрывчаткой, а затем дистанционно увеличил их температуру, чтобы взорвать.