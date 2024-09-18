Сбитый беспилотник ВСУ упал на проезжую часть в Ельне Смоленской области

Украинский беспилотник упал на дороге в городе Ельня Смоленской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Сбитый беспилотник упал на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области", - пишет канал.

По его информации, в результате падения БПЛА пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронный борьбы уничтожили семь беспилотников в городах Ельня и Рославль.

В результате падения обломков дронов пострадавших и разрушений нет, подчеркнул губернатор. Ночью украинские БПЛА также атаковали Тверскую область. Глава региона Игорь Руденя заявил, что принял решение частично эвакуировать население из Торопца, где продолжают отражать массовую атаку беспилотников.