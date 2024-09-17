Взрывы в Ливане: что известно к этому часу

В Ливане во вторник, 17 сентября, произошла масштабная диверсия — по всей стране взорвались пейджеры. Пострадали порядка 4 тыс. человек, погибли 11 человек. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Когда начались взрывы

Взрывы начались около 15:30 по местному времени (совпадает с московским) на юге и востоке Ливана. Они продолжались минимум час.

Некоторые взрывы произошли после того, как на пейджеры приходили сообщения, из-за чего людям приходилось взять их в руки или поднести устройства к лицу, чтобы посмотреть на экран.

Возможная причина взрыва

В службе безопасности Ливана предположили, что израильским военным удалось взломать портативные связные устройства, которыми пользуются члены шиитской милиции «Хезболла», и вызвать их детонацию.

«Моссад» подложил взрывоопасное вещество PETN в батареи пейджеров и взорвал гаджеты, повысив температуру батарей до уровня, достаточного для их детонации.

Марка взорвавшихся пейджеров

Анализ снимков показал, что формат и наклейки на обороте соответствуют пейджерам Gold Apollo AP900 и AR924., изготовленным компанией Gold Apollo, тайваньским производителем пейджеров.

Количество пострадавших

Число погибших при массовых взрывах пейджеров в Ливане выросло до 11 человек, пострадали в общей сложности 4 тыс., из них 400 находятся в тяжелом состоянии, заявил глава ливанского Минздрава Фирас Абьяд.

Характер травм различный: оторванные пальцы рук, выбитые глаза, обожжённые лица и тела.

Среди пострадавших много сыновей высокопоставленных членов «Хезболлы». Одним из убитых был сын члена ливанского парламента Али Аммара.

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил ранения в результате детонации личного устройства связи.

Действия Минздрава республики

Минздрав республики объявил повышенную готовность всех медицинских учреждений страны в связи с большим количеством раненых.

Из-за происшествия мобилизовали несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовали 50 машин скорой помощи.

Посольство России в Ливане: россияне не пострадали

Информации о пострадавших российских гражданах в Бейруте пока не поступало, сообщили в посольстве.

Реакция властей Ливана

Премьер Ливана провел заседание кабмина для обсуждения ситуации с детонацией устройств связи.

Правительство Ливана возложило на Израиль ответственность за детонацию устройств связи.

Движение «Хезболла» начало детальное расследование обстоятельств детонации устройств. Движение возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров.

Реакция стран и международных организаций

ООН обеспокоена взрывами пейджеров в результате которых в Ливане пострадали сотни человек, осуждает гибель гражданского населения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к взрывам пейджеров в Ливане.

Палестинское движение ХАМАС осудило серию взрывов пейджеров по всему Ливану как часть агрессии Израиля в регионе, заявив, что это эскалация, которая приведёт Израиль только к «провалу и поражению».

Все руководство службы безопасности Израиля, вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Нетаньяху собралось на экстренное совещание в оперативном центре вооруженных сил.

МИД Ирана назвал подрывы устройств связи в Ливане террористическим актом и массовым убийством.