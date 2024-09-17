В Ярославле загорелся склад с покрышками и горючими материалами

Представитель ГУ МЧС по Ярославской области заявил, что в Ярославле загорелся склад с покрышками и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает РИА «Новости».

© Телеграм-канал РИА Новости

Отмечается, что пожар произошел в одноэтажном здании, площадь которого составляет 450 квадратных метров. Данные о возможных пострадавших уточняются.

«На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит по всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ», — заявил представитель ГУ МЧС.

Помимо этого, видео с места событий появились в социальных сетях. На них можно увидеть большой столб дыма, а очевидцы говорят о едком запахе в воздухе.

Ранее в Греции произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.