Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах

Туристка из Германии умерла после нападения акулы к югу от Канарских островов в Испании. Об этом сообщают новостной онлайн-портал Atlantico Hoy и другие испанские СМИ со ссылкой на спасательные команды.

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Согласно сообщениям СМИ, 30-летняя гражданка ФРГ находилась на борту британского катамарана в Атлантике. Она прыгнула в воду примерно в 500 километрах от Канарских островов, где позднее на нее напала акула, в результате чего женщина потеряла ногу. Пострадавшую экстренно эвакуировали испанским спасательным вертолетом, но она скончалась от остановки сердца по пути в Лас-Пальмас на острове Гран-Канария.

Подобные нападения акул являются исключительными в этой части Атлантического океана. С момента начала переписи населения в XVI веке было зафиксировано всего семь нападений акул на людей. Вид, причастный к этому нападению, еще не определен.