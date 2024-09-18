В горах Кабардино-Балкарии нашли тело туриста рядом со следами медведя

В Приэльбрусье обнаружили тело мужчины, недалеко от которого заметили медвежьи следы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

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Информация поступила накануне около 6.00 от очевидца, обнаружившего на перевале Сылтранкель мужчину без признаков жизни. К поиску привлекли 20 спасателей и две единицы техники.

На высоте 3440 метров спасатели нашли останки. Погибшим оказался житель Липецка 1991 года рождения. Турист оборудовал место для отдыха с лежаком. Недалеко от пристанища спасатели увидели следы медведя.

Они транспортировали тело в село Верхний Баксан и передали следователям. Специалистам предстоит установить причину и обстоятельства ЧП.