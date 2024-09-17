В Греции произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На территории нефтеперерабатывающего завода в греческой Агия Теодори произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пожарной службы Греции.

Отмечается, что завод расположен на дороге из Аттики в Коринфию. Как уточнили в пожарной службе, для борьбы с огнем спасатели подключили авиацию.

«Пожар в районе нефтеперерабатывающего завода в Агии Теодори. Мобилизованы наземные и воздушные силы», — рассказали в пожарной службе.

При этом местный телеканал ERTNews добавил, что загорелся завод компании Motor Oil. Согласно сообщению канала, дым от пожара был виден за несколько километров, а жителей ближайших районов призвали эвакуироваться из близлежащих районов. В ERTNews также добавили, что над тушением пожара работают 30 пожарных, 9 пожарных машин и 3 вертолета.

Ранее в Техасе произошел пожар на трубопроводе.