Россия помогла Финляндии снизить ущерб от наводнения на востоке страны

Российские власти помогли Финляндии снизить ущерб от наводнения на востоке страны весной 2024 года. Об этом рассказал руководитель регионального центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии Виса Нииттюниеми.

Весной из-за угрозы наводнения в Восточной Финляндии из финского озера Сайма сбрасывали рекордное количество воды, что могло привести к наводнению в нижнем течении реки Вуокса в Ленинградской области.

"Ситуация с наводнением весной стала настолько тяжелой, что мы решили, что нужно организовать видеовстречи с россиянами, где ситуация была бы рассмотрена. С помощью трансграничного сотрудничества можно было бы избежать ущерба от наводнений. Мы рассчитали текущие объемы на основе информации из России, чтобы ущерб был как можно меньшим", - приводит финский общественный вещатель yle слова Нииттюниеми.

Он уточнил, что с 2022 года деятельность Российско-Финляндской комиссии по использованию пограничных водоемов была почти сведена к нулю, однако наводнение заставило активизировать ее работу. По словам Нииттюниеми, взаимодействие с россиянами прошло хорошо.

По данным руководителя регионального центра, ранее подобное наводнение наблюдалось только в 1974-1975 годы.