Эксперт Бедеров: пейджеры могли взорваться из-за хакерской атаки

Взрывы пейджеров в Ливане могли произойти из-за хакерской атаки со стороны спецслужб Израиля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на руководителя департамента информационно-аналитических исследований одной из компаний Игоря Бедерова.

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Он предположил, что сперва хакеры заблокировали работу контроллера, который должен в аварийных случаях или в ситуациях с перегревом отключать аккумулятор, а после спровоцировали высокую нагрузку на процессор, что повлияло на батарею. В результате блок питания перегрелся и сдетонировал.

При этом он подчеркнул, что в пейджеры установлено примитивное программное обеспечение, поэтому повлиять на него извне проще, чем на операционные системы телефонов. Также, по словам эксперта, в подобных устройствах связи могли встроить литий-полимерные аккумуляторы старых поколений, которые являются менее надежными в сравнении с новейшими литий-ионными батареями.

Однако Бедеров выразил сомнения в том, что взрыв пейджера мог привести к ампутации пальцев и кистей рук, а также нанести вред другим окружающим людям. Это, как он утверждает, наводит на мысль, действительно ли боевики использовали такие устройства для связи и не были ли они переделаны кем-то заранее.

Также он усомнился в истинности версии о взрыве пейджеров через хакерскую атаку из-за того, что пользователи якобы не сразу обратили внимание на перегрев устройства, хотя, по словам эксперта, это не происходит одномоментно.

Детонация пейджеров произошла 17 сентября сразу в нескольких районах Ливана. В результате 8 граждан погибли и еще более 2,8 тысячи человек ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Тяжелые ранения зафиксировали у 200 граждан, отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.

По данным СМИ, детонацию устройств могли спровоцировать хакеры, так как этими пейджерами пользуются представители "Хезболлаха" для обмена данных. Само же движение заявило, что ответственность за этот инцидент лежит на Израиле. Журналисты также уточнили, что генсек "Хезболлаха" Хасан Насрулла не пострадал при взрывах.