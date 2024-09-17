Участниц Pussy Riot объявили в уголовный розыск

МВД России объявило в розыск участниц группы Pussy Riot Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базы розыска ведомства.

При этом, о какой именно статье УК идет речь не указывается. Согласно информации источников ТАСС, уголовное дело в отношении участниц Pussy Riot может быть возбуждено по статье о финансировании терроризма. На данный момент группа принимает участие в концертном туре Riot days, во время которого они собирают деньги для детской больницы в Киеве.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину*.

*физлицо, признанное иноагентом в России