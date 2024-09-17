Спецборт МЧС доставил в Москву переживших нападение в челябинской школе детей

Самолет МЧС РФ доставил в Москву из Челябинска троих детей, которые пострадали при нападении одноклассника в школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - сказали в ведомстве.

Борт оснащен медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.