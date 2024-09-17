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В Москву на лечение доставили троих детей, пострадавших при нападении в школе Челябинска

Самолет МЧС РФ доставил в Москву из Челябинска троих детей, которые пострадали при нападении одноклассника в школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Спецборт МЧС доставил в Москву переживших нападение в челябинской школе детей
© РИА Новости
"Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Челябинска. Самолет Ан-148 чрезвычайного ведомства осуществил санитарную эвакуацию троих пострадавших детей, нуждающихся в ранней реабилитации на базе одного из федеральных медицинских центров", - сказали в ведомстве.

Борт оснащен медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.

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