Избивший девушку в Челябинской области боксер задержан полицией

Девушка из города Троицк Челябинской области заявила, что нападавший на нее спортсмен был задержан. Об этом стало известно в четверг, 19 сентября.

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По словам потерпевшей, она написала заявление в полицию и на данный момент проходит реабилитацию в больнице. Боксер, который напал на нее, помогает ей с лечением. Девушка опровергла информацию о том, что мужчина хотел избежать наказания.

— Никто не пытается уйти от ответственности, полиция работает, — рассказала она.

По ее словам, самое главное для нее сейчас — состояние здоровья. Человек, который ее избил, в любом случае получит свое наказание, пишет RT.

Другой инцидент произошел в Челябинской школе утром 16 сентября. Один из учеников принес с собой в учебное заведение молоток, нож и муляж пистолета. В школе была рамка металлодетектора, однако она не сработала из-за того, что ее выключили за несколько дней до этого. Ученик ударил несколько детей и учителя молотком и попытался совершить суицид. «Вечерняя Москва» собрала главное об истории в челябинской школе.