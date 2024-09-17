Глава дипмиссии Ирана в Ливане Моджтаба Амани получил незначительные ранения при взрыве личного пейджера, рассказали в посольстве республики. Дипломаты добавили, что его состояние расценивается как хорошее, пишет РИА «Новости».

Ранее иранское государственное агентство Mehr сообщило, что Моджтаба Амани получил ранения в результате взрыва своего пейджера.

«Моджтаба Амани получил незначительные ранения. Общее состояние посла [медики оценивают как] хорошее», — уточнили в посольстве.

Минздрав назвал количество пострадавших при детонации пейджеров в Ливане

Ранее министр информации Ливана Зияд Макари охарактеризовал ЧП с пейджерами, в результате которого пострадали свыше 3 тыс. человек, как «акт израильской агрессии».