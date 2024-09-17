17-летнего внука Юрия Башмета госпитализировали после падения с электросамоката
В Москве госпитализировали 17-летнего внука дирижера Юрия Башмета Гранта. Подросток упал с электросамоката.
Подробности приводит mk.ru.
Инцидент с Грантом Башметом произошел на Пушкинской площади 16 сентября. Он катался на электросамокате один, взрослых рядом не было.
Как сообщают свидетели, подросток не удержался и упал. Он сидел у самоката и молчал, сознание не терял.
Юношу увезли в больницу, чтобы исключить сотрясение. У Гранта нашли сильные ушибы, но угрозы здоровью нет. Известно, что внук Башмета играет на скрипке и выступает на концертах.