Минздрав назвал количество пострадавших при детонации пейджеров в Ливане

В результате детонации пейджеров в разных районах Ливана более 2,8 тысяч человек получили ранения, восемь человек погибли. Об этом сообщил глава Минздрава государства Фирас Объяд, передает РИА «Новости».

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Отмечается, что 200 человек находятся в тяжелом состоянии.

«На данный момент оперативный штаб ЧС Минздрава зафиксировал более 2,8 тысячи пострадавших. Восемь человек погибли, включая ребенка восьми лет», — сообщил Объяд.

Ранее Ливан классифицировал инцидент со взрывом пейджеров в стране как «израильскую агрессию».