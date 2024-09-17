Опубликованы кадры массовых взрывов пейджеров в Бейруте
Массовые взрывы пейджеров в ливанской столице Бейруте попали на видео. Кадры появились в социальных сетях.
На опубликованных кадрах, снятых в разных частях города, видны непосредственно моменты детонации устройств и разбегающиеся после взрывов люди.
Камера также запечатлела большое количество пострадавших в одной из местных больниц. Люди сидят и лежат в коридорах, а медицинские работники оказывают им необходимую помощь.
Ранее сообщалось о массовых взрывах пейджеров из-за "высокотехнологичного воздействия".
Согласно последним данным, в результате случившегося погибли восемь человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили более 2,8 тысячи человек, состояние двухсот из них оценивается как тяжелое.
Среди пострадавших - посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.