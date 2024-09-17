В районе аэропорта Бамако происходят вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения происходят в районе аэропорта Бамако в Мали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

По данным агентства, столкновения происходят вокруг полицейского поста, который находится в нескольких сотнях метров от гражданского терминала аэропорта и контролирует доступ к нему.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Мали отбили атаку террористов на школу жандармерии в Бамако. В связи с этим Министерство транспорта и инфраструктуры государства временно ограничило доступ в аэропорт столицы страны.