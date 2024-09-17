В Свердловской области подросток камнем пробил череп своей 12-летней знакомой

В Свердловской области следователи предъявили обвинение подростку, который камнем пробил голову своей 12-летней знакомой из-за травли, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Против него заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетней».

Как рассказали в ведомстве, вечером 15 сентября молодой человек избил девочку в лесном массиве, а после скрылся. Школьницу обнаружили после того, как родные объявили ее в розыск. Позже был установлен и сам нападавший.

По данным Telegram-канала Ural Mash, парень напал на знакомую из-за того, что она обзывалась. Сейчас девочка находится в больнице с открытой черепно-мозговой, ушибом мозга, травмой груди и внутренних органов, ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ.

До этого стало известно, что шесть несовершеннолетних были ранены ножом в результате нападения 12-летнего подростка в одной из школ Португалии. Мальчик напал на учеников своей школы в городе Азамбужа. Согласно данным областного Минздрава, пострадавшими оказались три ребенка и преподаватель. Два подростка находятся в реанимации, еще одному оказывают необходимое лечение в профильном отделении.