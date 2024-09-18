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Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой

Израильская разведка «Моссад» получила доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболлах» до того, как их передали движению, и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Разведка Израиля начинила пейджеры «Хезболлы» взрывчаткой
© Lenta.ru

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки людей пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Происшествия
Андрей Чупрыгин
Хезболла
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Израиль