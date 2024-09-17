Названа цель массовых взрывов пейджеров в Ливане

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин прокомментировал массовые взрывы пейджеров, которые использовала ливанская группировка «Хезболла». Об этом он высказался в беседе с KP.RU.

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Чупрыгин назвал цель массовых взрывов пейджеров в Ливане и допустил, что это произошло для «стабилизации» «Хезболлы». По мнению эксперта, инцидент организовали спецслужбы Израиля, которых можно назвать «мастерами использовать нестандартные решения».

«Цель — охладить пыл руководства "Хезболлы", предотвратив возможную эскалацию действий организации против Израиля. И, на мой взгляд, это удастся», — сказал востоковед.

Ранее в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, десятки человек пострадали при взрывах пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана сообщил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.