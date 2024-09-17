Пейджеры членов «Хезболлы» в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения по закрытым чатам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

Отмечается, что «Хезболла» использовала произведенные на Тайване пейджеры Gold AP-900, сделанные для создания собственной внутренней системы, программируются они вручную. Цена одной штуки составляет около $180. По данным экспертов, массовые взрывы могли произойти из-за рассылки сообщений, после которых устройства сдетонировали. По данными СМИ, все пейджеры были из новой партии и поступили в «Хезболлу» несколько месяцев назад. Газета.Ru

Ранее ряд ливанских СМИ сообщили, что Израиль дистанционно взломал и подорвал пейджеры членов «Хезболлы». Вечерняя Москва