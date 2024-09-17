Неизвестный устроил пожар в парламенте Румынии

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Специалисты экстренных служб эвакуировали свыше 300 человек из здания парламента Румынии, которое нередко называют по старой памяти «Дворцом Чаушеску», после того неизвестный злоумышленник устроил пожар в холле. Об этом пишет телеканал Digi24.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, в зоне для посетителей, где находятся выставочный зал и сувенирные лавки.

По данным телеканала, пожилой мужчина разлил в помещении горючую жидкость и поджег ее. Пламя охватило свыше 30 кв. м. Никто из парламентариев и посетителей не пострадал.

Злоумышленнику удалось скрыться. В случае поимки ему грозит от 2 до 7 лет тюремного заключения.

Напомним, что «Дворец Чаушеску» расположен в центре Бухареста и считается самым тяжелым зданием в мире, его вес превышает 4 млн тонн. По размерам это третье в мире крупнейшее административное сооружение после Пентагона в США и здания Лунао в Китае.