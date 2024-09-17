В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня из-за пожаров

Режим ЧС ввели на территории Луганской Народной Республики из-за массовых ландшафтных пожаров, которые привели к уничтожению жилых домов.

Об этом журналистам сообщил руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.

"На сегодняшний день на территории ЛНР комиссией принято решение о введении чрезвычайной ситуации на территории региона. В данном случае вопрос поставлен на контроль правительства ЛНР. По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника на территорию муниципальных образований осуществляется выезд соответствующими должностными лицами", - сказал он.

По словам Самойлова, в настоящее время возгорания зафиксированы в семи районах ЛНР. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Антрацитовском и Станично-Луганском муниципалитетах, где продолжают полыхать пожары. Также очаги возгорания отмечены в Краснодонском, Свердловском муниципальных округах и Ровеньках. Кроме того, продолжается эвакуация населения. В Луганске подготовлены пункты временного размещения на случай увеличения количества пострадавших, однако "о массовом наплыве пока речи нет". Некоторые люди остаются у своих родственников в безопасных районах.

"На сегодняшний день эвакуация прошла по Антрацитовскому муниципалитету, из населенных пунктов, которые пострадали еще в выходные. Кроме того, в Станице-Луганской сегодня мы проводим эвакуацию из прилегающих населенных пунктов. Порядка 30 человек эвакуированы. Пункты временного размещения работают и всем обеспечены", - рассказал Самойлов.

Сильные природные пожары наблюдаются в ЛНР, ситуацию осложняет сухая и ветреная погода. Общая площадь природных пожаров на территории региона составляет 3,4 тыс. га, сообщили в оперативных службах. В результате природных пожаров в ЛНР погибли четыре человека, еще четверых госпитализировали, двое получили амбулаторную помощь. В нескольких муниципалитетах был введен режим ЧС, так как сгорели уже несколько десятков жилых домов и сотни различных нежилых построек. По данным МЧС России, в понедельник в результате пожара в Валуйском, граничащим с Ольховым, пострадали два человека.