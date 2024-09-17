Повышение уровня радиоактивного цезия зафиксировали в Норвегии

В Норвегии зафиксировали повышение уровня радиоактивного изотопа цезия-137. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе национального Управления радиационной и ядерной безопасностью (DSA).

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Специальные анализирующие приборы двух станций радиационного наблюдения проверяют отделение аварийной готовности каждую неделю. Цезий-137 был зафиксирован между 9 и 12 сентября.

— Мы обнаружили пять микробеккерелей на кубический метр на фильтрационной станции в Сванховде на 37-й неделе (9–16 сентября — прим. «ВМ»), — рассказали представители DSA.

При этом повышение уровня не опасно для жизни людей и для природы. В ближайшее время проведут дополнительные исследования и проверки, чтобы установить причины изменения в радиационном фоне. Среди возможных причин могут быть лесные пожары, которые провоцируют утечки опасного материала из исследовательского ядерного реактора в Халдене, передает газета Barents Observer.

Ученые из Университета Ковенант и Илоринского университета провели лабораторный анализ воды в дельте реки Нигер на юге Нигерии. Результаты показали, что водоем серьезно загрязнен нефтепродуктами и радиоактивными веществами.