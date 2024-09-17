Иранский посол в Ливане Моджтаба Амани был ранен в ходе массового подрыва пейджеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Mehr.

Отмечается, что каких-либо подробностей о состоянии Амани источник не приводит. При этом подрыв его личного пейджера произошел на фоне массового взрыва этих устройств в Ливане, в результате которого пострадали десятки человек.

«В беспрецедентном происшествии в южном пригороде Бейрута и в ряде других районов Ливана путем высокотехнологичного воздействия были взорваны персональные устройства связи системы "пейджер". Десятки человек получили ранения», — сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Согласно информации в СМИ, пейджеры являются распространенным средством связи среди членов шиитского ливанского движения «Хезболла», поскольку они считаются наименее подверженными взлому. Причина массовой детонации устройств пока не называется, однако Минздрав Ливана призвал все лечебные учреждения страны перейти в режим максимальной готовности для оказания экстренной помощи пострадавшим. Всех владельцев пейджеров также призвали немедленно избавиться от своих устройств.