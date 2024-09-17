Более тысячи раненных из-за взрывов пейджеров доставили в больницы Ливана

Более тысячи раненных из-за взрывов пейджеров доставили в медицинские учреждения Ливана. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.

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По его словам, больницы столицы Ливана Бейрута, а также Набатии, Сайды и Тира переполнены пострадавшими в результате взрывов связных устройств.

— Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, — рассказал врио министра в своем Telegram-канале, текст сообщения приводит «Газета.ру».

Абъяд добавил, что для доставки пострадавших задействовано 50 машин скорой помощи.

Израиль дистанционно взломал и подорвал пейджеры членов радикального ливанского движения «Хезболла». По данным журналистов, устройства взорвались в ряде регионов страны, в том числе в пригороде Бейрута. Всего в результате случившегося были убиты 30 человек, еще 500 пострадали. В том числе был ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

В конце августа генеральный секретарь ливанской организации «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о готовности атаковать Израиль баллистическими и высокоточными ракетами, если это потребуется.