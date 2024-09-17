Юрист рассказал о возможном наказании для экс-адвоката Пашаева

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву может грозить наказание в виде лишения свободы сроком не меньше 5–6 лет, сообщил Москве 24 юрист Алишер Захидов.

Он напомнил, что Пашаев проходит по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

"Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Я думаю, что в дальнейшем квалификация будет уточняться с учетом предъявления претензий со стороны правоохранительных органов именно по части уклонения от уплаты налогов. С учетом негативного прошлого есть все основания думать, что наказание может быть не менее 5–6 лет лишения свободы", – пояснил эксперт.

Он уточнил, что, по данным СМИ, Пашаев заранее обещал выполнить дело, которое был не в состоянии реализовать. По словам Захидова, оно в любом случае было бы выполнено заведомо преступным путем.

"Простым языком: он убеждал (мужа блогера Елены Блиновской Алексея. – Прим. ред.) Блиновского дать ему денег, чтобы он кому-то дал взятки", – рассказал адвокат.

По мнению специалиста, участие Пашаева в СВО может быть учтено в качестве характеристики личности или даже как смягчающее обстоятельство. С другой стороны, суд может и не зачесть это, учитывая особенности характеристики личности экс-адвоката, добавил Захидов.

"Он неоднократно был лишен адвокатского статуса, плюс негативный шлейф после дела Ефремова. <...> Это все будет на усмотрение суда, все будет зависеть от той линии защиты, которую Пашаев будет вести. Если он будет вести, только ухудшая свое положение, то все положительное могут не зачесть", – сказал адвокат.

Он также не исключил, что Пашаеву предложат участие на передовой в зоне СВО.

О задержании Пашаева в Москве стало известно 17 сентября. СК установил, что в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече с Блиновским в Москве убедил его в том, что за большое денежное вознаграждение ему якобы удастся освободить супругов от уголовной ответственности. После этого Блиновский передал Пашаеву крупную сумму денег.

В отношении бывшего адвоката было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Экс-адвокату грозит срок лишения свободы до 10 лет и штраф в размере 1 миллиона рублей. Военный суд изберет меру пресечения Пашаеву 18 сентября.

Кроме того, СМИ сообщили, что юристу вменяется и неуплата налогов на сумму 707 тысяч рублей. По данным журналистов, в настоящее время операции по его счетам приостановлены. Также был закрыт сайт юридической компании Пашаева. Между тем задолженность перед ФНС в размере 923 тысяч рублей есть и у супруги экс-адвоката.

Ранее СМИ также распространили сообщения о том, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако тогда Пашаев опроверг данную информацию.

Блиновские проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце июля дело против Блиновского выделили в отдельное производство из-за того, что ранее он был объявлен в федеральный розыск из-за неявки к следователю.

14 августа Блиновскую оставили под стражей до 2 февраля следующего года. В настоящий период ее имущество находится под арестом.

Звездный адвокат Жорин прокомментировал новость о том, что в Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обещавшего за денежное вознаграждение освободить блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея от уголовной ответственности. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Не могу комментировать те уголовные дела, в которых не участвую, поэтому не стану здесь предсказывать, что ему может грозить. Единственное, могу сказать, безотносительно данного гражданина, что лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора суда. Поэтому вообще говорить о чьей-либо виновности, пока эта вина не доказана, наверное, преждевременно. Меня как обычного гражданина, который наблюдает за всем, что связано с данным персонажем из СМИ, почему-то не удивляет все то, что происходит», — заявил Жорин.

Читать новость полностью

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что задержанный его экс-коллега Эльман Пашаев — осторожный человек, поэтому удивительно, что он попал в данную ситуацию. Слова Алешкина приводит телеканал "360".

По его словам, предприниматель Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, хочет получить снисхождение и, возможно, заключить некую сделку, "поэтому эта история набирает обороты".

Бизнесмена Алексея Блиновского признали потерпевшим в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного против бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Журналисты отмечали, что в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. По предварительной информации, Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на СВО. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО.

Читать новость полностью

Задержанного в Москве бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей. Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, почему его коллега попал в такую ситуацию.

«Пашаев попал в эту ситуацию, потому что долгое время испытывал судьбу, а судьба оказалась к нему неблагосклонна. Люди, которые попали под его неблагосклонное влияние, стали рассказывать об этом, в отношении него были даны показания, которые и стали причиной задержания. Есть показания, которые изобличили его и привели к тем последствиям, которые сегодня есть», – отметил Алешкин.

Также адвокат уточнил, что у Эльмана Пашаева был фонд, который занимался помощью СВО, он и сам непосредственно участвовал в СВО.

«Но сложно сказать, в какой степени он использовал сам фонд, оценку этому обязательно даст следствие», – подытожил Алешкин.

Читать новость полностью

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего адвоката Эльмана Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Было установлено, что Пашаев в феврале 2024 года во время встречи с мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской, которая сейчас находится в СИЗО, Алексеем Блиновским убедил последнего в том, что сможет освободить его и супругу от уголовной ответственности по делу о неуплате налогов. Сделать это он обещал за крупное вознаграждение.

«Пока что мы утверждать ничего не можем, все на стадии расследования, пока нет решения суда. В адвокатуре эта грань очень тонкая, когда человек платит гонорар за юридические услуги, этот гонорар можно квалифицировать как взятку или мошенничество. Здесь нужно смотреть комплекс доказательств. У Пашаева сейчас нет статуса адвоката, он действует как юрист, который может оказывать услуги. Здесь тонкая грань между легальным гонораром и деньгами, которые получены путем мошенничества», - рассказал НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Трунов предположил, что квалификация могла быть уже не мошенничеством, а покушением на взятку. В этом случае срок совсем другой, а наказание более жесткое.

«С учетом того, что квалифицируется как мошенничество, данных у следствия о покровителях нет. Интересен вопрос о мере пресечения. Если доказательства весомые, это будет содержание под стражей. Если доказательства слабые, мера пресечения не будет связана с лишением свободы. Что касается его ухода на СВО. Когда человека осудили, а после он решил отправиться на СВО - это одно. А когда идут следственные действия, это нерабочий инструмент, потому что необходимо вести определённые действия, собирать доказательства», - отметил он.

Читать новость полностью

Адвокат Александр Добровинский отказался комментировать задержание бывшего коллеги Эльмана Пашаева, с которым они встречались на суде по делу актера Михаила Ефремова. Об этом он заявил в беседе с «Вечерней Москвой» во вторник, 17 сентября.

— Этот человек меня никак не интересует. Ни его судьба, ни его дело, ни в чем его обвиняют. Мы с ним живем в разных мирах, — подчеркнул Добровинский.

По словам правозащитника, его не интересуют ни судьба Пашаева, ни ход разбирательств по его делу.

Оба адвоката участвовали в разбирательствах по делу актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. На суде Добровинский представлял интересы потерпевших, Пашаев — обвиняемого артиста.

Читать новость полностью

Алексей Блиновский мог обвинить его, преследуя личную выгоду. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил руководитель Центра правопорядка в столице и области, правозащитник Александр Хаминский.

«6-7 месяцев назад Алексей Блиновский и Эльман Пашаев будучи в хороших отношениях примерно в одно и то же время отправились в зону СВО и оказались в одном подразделении. Спустя много месяцев выясняется, как будто бы, что один дал другому 45 млн рублей за совершение каких-то действий по возможному прекращению уголовного преследования. У Алексея Блиновского ситуация крайне сложная. Почему подобное заявление, что он оказался потерпевшим, произошло только сейчас? Этот вопрос никто не обсуждает. Если мы говорим о мошенничестве, хищении средств путём обмана, оно должно было быть совершено и доказано, что имело место в феврале этого года. На сегодняшний день ничего не известно, кроме того, что Блиновский дал показания на Эльмана Пашаева. Алексея последние 3 месяца разыскивали. Наконец его доставляют в Москву, и поставили перед дилеммой: либо тебе добавляют обвинение, помимо от уклонения от уплаты налогов ещё и 174 статья плюс сокрытие от суда, и вместо меры пресечения в виде запрета на определённые действия назначают стражу. Тогда четверо детей отправляются в детский дом. При таких обстоятельствах практически любой человек даст показания на кого угодно».

Читать новость полностью

Задержание экс-адвоката Эльмана Пашаева угрожает бизнесмену Алексею Блиновскому новой статьей за ложный донос, предположил юрист Александр Хаминский. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сам предприниматель мог пойти на сделку со следствием, для чего необходимо оказать помощь в раскрытии нового преступления. Он предположил, что Блиновский мог расценить разговоры с Пашаевым о перспективах прекращения уголовного преследования как попытку выманить деньги обманным путем.

Скорее всего, это и явилось предметом сделки. Однако нужно понимать, что в данном случае показания Блиновского будут расцениваться как сообщение о преступлении, а не доказательство его совершения. Если следствие не добудет иных доказательств, Блиновский рискует быть привлеченным за ложный донос, — пояснил Хаминский.

Он добавил, что к обвинению в уклонении от уплаты налогов в деле Блиновского могут добавиться отмывание или легализация доходов, полученных преступным путем, а также сокрытие от суда и следствия. По словам эксперта, это влечет за собой изменение меры пресечения на арест и в дальнейшем вынесение более сурового приговора. В такой ситуации четверо детей Блиновских могут быть переданы органам опеки, считает адвокат.

В такой ситуации единственный выход — пойти на сделку со следствием. Но такой шаг в обязательном порядке предполагает помощь в раскрытии нового преступления. Судя по всему, Блиновский расценил февральские разговоры с Пашаевым о перспективах прекращения уголовного преследования как попытку выманить у него деньги обманным путем, — добавил Хаминский.

Читать новость полностью