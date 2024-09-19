СК рассказал о двух версиях крушения вертолета в Приамурье

Следствие рассказало о двух версиях крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

© Lenta.ru

По данным ведомства, речь идет о нарушении правил пилотирования и о технической неисправности. Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли документы на воздушное судно, предметы и личные вещи потерпевших. Также уже назначены судебные экспертизы.

Вертолет Robinson R66 с золотодобытчиками рухнул в Приамурье 16 сентября. Судно совершало незарегистрированный полет по территории Зейского округа. Никому из находившихся на борту вертолета выжить не удалось.