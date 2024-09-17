RT: счета Пашаева заблокировали в Альфа-банке

Счета бывшего адвоката Эльмана Пашаева заблокировали в Альфа-банке, выяснил RT. Причина неизвестна, но, по данным судебных приставов, у него имеются долги на сумму около 136 тыс. рублей.

По данным онлайн-сервисов, у которых есть доступ к базе Казначейства России, у Пашаева долг в размере 707 тыс. рублей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Пашаев получил от Алексея Блиновского около 45 млн рублей за якобы освобождение его и Елены Блиновской от уголовной ответственности.

По информации ТАСС, Блиновский признан потерпевшим в деле о мошенничестве.