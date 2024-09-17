В петербургской гимназии рухнул потолок

Очевидцы сообщили об обрушении потолка в столовой Второй гимназии на Казанской улице в Северной столице. По предварительным данным, никто не пострадал.

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«Во вторник днем школьники заметили, как над ними начал разрушаться потолок в столовой», – пишет «Фонтанка».

Часть потолка упала на пол, часть – на столы. В результате обед решили перенести. Работники школы перевели детей в другие помещения. Обстоятельства данного происшествия в настоящее время уточняют.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в петербургской гимназии № 155 во время урока обрушился потолок.