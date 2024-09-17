СМИ: экс-адвоката Пашаева задержали из-за показаний Блиновского

Экс-адвоката Эльмана Пашаева задержали на основании показаний Алексея Блиновского, который заплатил ему более 40 млн рублей за устройство на спецоперацию в тыловую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам сослуживцев, именно Пашаев придумал идею с обращением Блиновского к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Он якобы заставил его записать видео, заявив, что это хорошо повлияет на репутацию бизнесмена и поможет защитить его.

Напомним, что 17 сентября СК сообщил о задержании Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. По версии следователей, он убедил Блиновского, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уплате налогов. Юрист получил от Алексея деньги «в особо крупном размере», заявляли в ведомстве.