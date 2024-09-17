Неизвестные взломали кабинет главы Солнцевского суда

Неизвестные проникли в Солнцевский районный суд и взломали дверь в кабинет председателя суда Артема Матеты. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания Всероссийской квалификационной коллегии судей, где рассматривали вопрос о разрешении возбудить на Матету уголовное дело.

"14 июля 2024 года было совершенно проникновенные со взломом в Солнцевский районный суд города Москвы, в кабинет председателя Матеты и в кабинет его помощника, записи с камер были удалены", - заявил адвокат Матеты Андрей Аверин.