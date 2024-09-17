Супруги-грибники таинственно погибли в лесу Подмосковья

В Клинском городском округе обнаружили тела супругов, которые отправились в лес за грибами около месяца назад. Пенсионеры – 65-летний мужчина и его 63-летняя жена – приехали в Подмосковье из Москвы. Об их пропаже стало известно только спустя месяц. Об этом сообщает «Царьград».

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Известно, что пожилая пара не стала брать с собой мобильные телефоны – это существенно осложнило поиски. Тела пенсионеров обнаружили в овраге, расположенном в 1,5 км от ближайшего поселка.

Эксперты считают, что грибники могли оказаться в густом лесу из-за этого не смогли выбраться. Тела обнаружили на расстоянии друг от друга, что, по данным MK.RU, может говорить о трагическом стечении обстоятельств. Точные причины смерти пожилой пары установит экспертиза.