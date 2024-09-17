Школьница погибла от удара током в ванне с джакузи

В Москве 13-летняя девочка погибла от удара током в домашней ванне-джакузи. Тело школьницы обнаружила ее мама, когда вернулась с работы.

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По данным mk.ru, трагедия произошла на юго-западе столицы вечером 16 сентября.

Когда женщина вошла в квартиру, то не обнаружила дочь в комнате. При этом дверь в ванную оказалась закрыта, а на стук никто не отзывался.

Тогда взволнованная мать взяла нож и вскрыла замок, после чего увидела дочь лежащей в джакузи без признаков жизни. Она немедленно вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики уже не могли помочь ребенку, оставалось только констатировать смерть.

Изначально следователи предположили, что девочка погибла из-за упавшего в воду смартфона, так как обнаружили его в воде. Однако устройство не было подключено к питанию.

В итоге было установлено, что произошло замыкание в самой ванне-джакузи, присоединенной к электричеству. Находившаяся в этот момент в воде школьница получила смертельный удар током.

Семья арендовала квартиру, в которой произошла трагедия, несколько месяцев назад. Владельцы недвижимости могут понести ответственность за несчастный случай, так как обязаны проверять исправность электрических приборов.

Ранее жителя Саратова ударило током в 27 тысяч вольт во время выполнения работ на стройплощадке. 40-летний мужчина получил электротравму, но чудом остался жив.