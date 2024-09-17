На месте покушения на Прилепина нашли пистолет с глушителем

Боевой пистолет с глушителем был найден неподалеку от места покушения на писателя Захара (Евгения) Прилепина в Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго западного окружного военного суда, где рассматривают дело о попытке убийства литератора.

"Неподалеку от места взрыва в лесополосе при осмотре места происшествия найден боевой пистолет Макарова с глушителем и девятью патронами", - зачитала прокурор материалы дела. По ее словам, на месте преступления также были найдены крышка от противотанковой мины, одежда, обувь. "При задержании Александра Пермякова у него были изъяты паспорта гражданина России, Украины, удостоверение личности гражданина Казахстана, пластырь, наличные деньги в гривнах, несколько сим-карт, с помощью одной из которых, как установлено, он общался с куратором из Украины",- сказала гособвинитель.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за денежное вознаграждение, эквивалентное 145 тыс. рублей, привлекли гражданина Украины Александра Пермякова к совершению теракта в отношении Евгения (Захара) Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Республики Казахстан.

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После осуществления в разных регионах России слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором находились Прилепин и Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. В результате теракта Шубин погиб на месте, а Прилепин получил множественные ранения.

Пермяков был задержан в день теракта и признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.