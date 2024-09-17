ВККС разрешила возбудить дело на судью Матету

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. ТАСС

Сам он на заседание не явился. Представитель СК завил в суде, что подозреваемый пытается затянуть процесс, для чего обратился в клинику с просьбой положить его в центр психического здоровья. Российская газета

Ранее сообщалось, что с иском о возбуждении уголовного дела в отношении Матеты в коллегию обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Главу столичного районного суда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на преступление по этой статье (ч. 3 ст. 30 УК РФ). Другие подробности не приводились. News.ru