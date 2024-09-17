В Москве 32-летний мужчина украл автомобиль Toyota Land Cruiser при помощи эвакуатора. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Для совершения кражи злоумышленник привлек неосведомленных о его преступном намерении владельца эвакуатора для транспортировки машины и еще одного знакомого, которого попросил встретить авто и проконтролировать его выгрузку», — говорится в публикации.

Украденный автомобиль оценивается в 5,6 млн рублей. Его удалось найти при помощи камер видеонаблюдения. Злоумышленнику предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража») и избрана мера пресечения.

До этого в Москве инвалид 3 группы вскрыл Audi A6 президента турецкого «Денизбанка» и украл из нее деньги.

13 сентября банкир Осман Огуз припарковал свой автомобиль на улице Сергея Макеева. После этого, около 7 часов вечера злоумышленник Бадри П. взломал автомобиль и забрал оттуда 90 тыс. рублей, которые находились в конверте, а также лежавшие рядом $300. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Полицейские на следующий день задержали подозреваемого, в качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.