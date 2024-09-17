Блиновский признан потерпевшим по делу Пашаева

Алексей Блиновский признан потерпевшей стороной в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного по подозрению в мошенничестве на сумму более 46 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках проводимой проверки по заявлению Блиновского, а затем и после возбуждения уголовного дела в отношении экс-адвоката Пашаева установлено, что последний сам предложил решить вопрос об освобождении Елены Олеговны [Блиновской] от уголовной ответственности. За свою "помощь" Пашаев попросил наличные деньги, - рассказал собеседник агентства. - Алексей Блиновский по этому делу признан потерпевшей стороной, о чем он и его защита будут официально уведомлены".

СМИ: Пашаев мог отмывать деньги через фонд помощи бойцам СВО

Другой источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что о статусе потерпевшего Блиновскому могут объявить сразу после очной ставки с Пашаевым.